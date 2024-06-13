Столтенберг пообещал жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии

Йенс Столтенберг (Фото: Офис президента)

Члены НАТО намерены принять более жесткие меры против российских шпионов в странах Альянса в ответ на кампанию вражеской деятельности Москвы в виде диверсий и кибератак. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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"Мы видели несколько примеров диверсий, попыток поджогов, кибератак и дезинформации", – заявил Столтенберг.

Он отметил, что 13 июня на встрече министров обороны государств Альянса в Брюсселе будут рассматривать "российскую кампанию вражеских действий против союзников по НАТО".

Также Столтенберг подчеркнул, что руководители оборонных ведомств обсудят варианты реагирования НАТО, включая защиту критически важной морской и киберинфраструктуры, а также более "жесткие ограничения для сотрудников российской разведки во всем Альянсе".

До начала полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

7 мая представитель ГУР Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

10 июня в Праге полицейские задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу РФ.

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