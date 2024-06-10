В Праге иностранца подозревают в попытке теракта якобы по заказу России

Полиция Чехии (Иллюстративное фото: EPA)

В Праге сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу России. Об этом на брифинге после заседания Совета государственной безопасности сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает издание Denik.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Фиалы, мужчина – выходец одной из стран Южной Америки. Его задержали в выходные. По данным следствия, иностранец хотел поджечь автобусы одной из транспортных компаний в Праге.

10 июня суд избрал иностранцу меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить пожизненное заключение.

Также Фиала заявил, что поджог мог быть частью гибридной войны Москвы. "Есть подозрение, что нападение было организовано и профинансировано из России", – сказал чешский премьер.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан предупредил, что подобные нападения могут произойти по всей Европе и Чехия является одной из возможных целей.

"Мы привыкли к тому, что российские атаки были преимущественно гибридными, сосредоточенными на IТ-инфраструктуре. Сейчас мы подходим к стадии, когда это может относиться и к физическим объектам", — подчеркнул он.

До начала полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

7 мая представитель ГУР Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

Читайте также: В Чехии отпустили напавших на украинцев иностранцев – те якобы не говорили о войне