В Польше арестовали девять человек – их подозревают в диверсии по заказу России

Польский премьер Туск утверждает, что это наемники из Украины, Беларуси и Польши, сейчас идет международное расследование

Дональд Туск (Фото: EPA)

В Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершаемых якобы по заказу России. Польша утверждает, что это наемники из Украины, Белоруссии и Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в эфире телеканала TVN24.

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"Сейчас у нас арестованы девять подозреваемых, которым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиения, поджогов и попыток поджога", – заявил польский премьер.

Он сообщил, что страна считает, что это наемники из Украины, Беларуси и Польши – продолжается международное расследование. Больше деталей глава польского правительства не привел из-за вопросов безопасности.

"Если будет такая возможность или потребность, мы будем говорить об этом публично. Но сейчас идет не только расследование, но и широкомасштабная акция по ликвидации такого рода угроз. Это также означает задержание любых других потенциальных преступников", – сказал он.

Среди примеров, которые привел польский премьер, была попытка поджога лакокрасочной фабрики во Вроцлаве, на западе Польши, а также центра Ikea в Литве.

"И это было заказано российскими службами, о чем уже несомненно сказано", – добавил Туск.

В начале мая Туск предложил возобновить польскую Комиссию по расследованию российского влияния. Причиной стал инцидент с польским судьей Томашем Шмидтом и риск роста в стране шпионажа в пользу РФ.