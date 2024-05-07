FT писало, що Росія готує диверсії по всій Європі. У Буданова прокоментували

Андрій Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують активно будувати свою мережу за кордоном

Фото: ЕРА/Christopher Neundorf

Російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу, заявив у ефірі Свобода Ранок представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Так він прокоментував повідомлення Financial Times, яке писало, що Кремль активно готується до проведення диверсій у Європі.

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5 травня журналісти FT з посиланням на європейські спецслужби писали, що Росія планує влаштувати диверсії у країнах ЄС. Очікується, що це можуть бути вибухи, підпали та інші пошкодження інфраструктури.

Видання підкріпило ці твердження прикладами: у Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагалися пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти.

На запитання, чи відомо щось про це українській розвідці, Юсов відповів ствердно.

Представник ГУР наголосив, що "не зовсім доцільно коментувати окремі повідомлення з медіа", проте є те, що можна озвучити: російські спецслужби продовжують будувати власну мережу, не припиняючи свою діяльність за кордоном.

"Метою цієї операції є дестабілізація ситуації в євроатлантичній спільноті, в окремих країнах, вплив на уряди цих держав, дискредитація України і послаблення проукраїнської коаліції та й послаблення всього вільного демократичного світу в цілому", – сказав Юсов.

Тому, резюмував він, інформація FT "не є новиною", і Україна все також відстежує.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів та арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

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