Радіо Свобода дізналося, представники яких країн відвідають "інавгурацію" Путіна

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Журналісти Радіо Свобода отримали список країн, представники яких прибудуть на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна 7 травня.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно зі списком на "захід" приїдуть дипломати з:

→ Франції,

→ Греції,

→ Кіпру,

→ Мальти,

→ Угорщини,

→ Словаччини.

Раніше неназваний європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "захід", але очікується, що сім інших країн надішлють своїх представників. Водночас глава євродипломатії Жозеп Боррель виступив проти того, щоб європейські країни брали участь у "інавгурації" диктатора РФ.

Співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах заявили, що країн справді мало бути не шість, а сім, проте Бельгія в останній момент передумала відправляти свого представника.

16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".

6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.

Читайте також: "Інавгурація" Путіна. DPA дізналося, навіщо деякі представники Європи їдуть у Кремль