Радіо Свобода дізналося, представники яких країн відвідають "інавгурацію" Путіна
Журналісти Радіо Свобода отримали список країн, представники яких прибудуть на так звану інавгурацію російського диктатора Володимира Путіна 7 травня.
Згідно зі списком на "захід" приїдуть дипломати з:
→ Франції,
→ Греції,
→ Кіпру,
→ Мальти,
→ Угорщини,
→ Словаччини.
Раніше неназваний європейський дипломат сказав Reuters, що 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть "захід", але очікується, що сім інших країн надішлють своїх представників. Водночас глава євродипломатії Жозеп Боррель виступив проти того, щоб європейські країни брали участь у "інавгурації" диктатора РФ.
Співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах заявили, що країн справді мало бути не шість, а сім, проте Бельгія в останній момент передумала відправляти свого представника.
- 16 березня понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.
- 25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою".
- 6 травня у МЗС заявили, що інавгурація Путіна є ілюзією законності. У відомстві закликали світову спільноту не визнавати результати російських виборів.
Читайте також: "Інавгурація" Путіна. DPA дізналося, навіщо деякі представники Європи їдуть у Кремль