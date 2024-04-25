Європарламент визнав вибори в Росії фарсом і застеріг Грузію від ухвалення закону про "іноагентів"

Фото: Європарламент

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій закликав міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів у Росії легітимними та назвав їх "фарсовою виставою". Також ЄП ухвалив резолюцію із закликом до Європейського Союзу не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів". Відповідні резолюції опубліковані на сайті ЄП.

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Своєю резолюцією ЄП засудив нелегітимні президентські вибори в Росії й на окупованих територіях України. Євродепутати запропонували обмежити відносини з російським диктатором Володимиром Путіним "до мінімуму".

Парламентарі закликали запровадити санкції проти осіб, причетних до організації та проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. У документі зазначається, що голосування проходило в атмосфері страху й репресій.

Резолюцію ухвалили 493 голосами за. 11 парламентарів проголосували проти, 18 утрималися.

У резолюції, яка стосується Грузії, Європарламент засудив повторне внесення до парламенту законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

У документі зазначається, що цей законопроєкт "несумісний із цінностями й демократичними принципами ЄС, суперечить амбіціям Грузії стати членом організації, завдає шкоди міжнародній репутації країни та ставить під загрозу її перспективи євроінтеграції".

"Переговори про вступ Грузії до ЄС не слід розпочинати, поки цей закон є частиною правового порядку країни", – зазначається в резолюції.

ЄП закликав "Грузинську мрію" відкликати законопроєкт і не вносити ні його, ні будь-які інші зміни, що суперечать демократичним цінностям, до законодавства.

За резолюцію проголосували 425 євродепутатів, 25 були проти, ще 30 утрималися.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації й частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що "Грузинська мрія" знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників.

17 квітня парламент Грузії на засіданні затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів".

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