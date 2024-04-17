Парламент Грузії підтримав законопроєкт про "іноагентів" у першому читанні

Депутати від опозиції покинули зал перед голосуванням

Протест біля парлменту Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

Парламент Грузії на засіданні 17 квітня затвердив у першому читанні законопроєкт про "іноагентів". Проти не голосував "ніхто", повідомляє грузинська телерадіокомпанія Mtavari Arkhi.

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За законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" проголосували 83 депутати.

Голосів "проти" не було, однак, за даними журналістів, опозиційні депутати залишили залу до голосування "після словесної перепалки".

Напередодні у Грузії розпочались протести проти закону про "іноагентів", зокрема, 9 квітня у Тбілісі пройшов Марш свободи, а ввечері 16 квітня спецпризначенці почали розганяти протестувальників, які зібралися біля парламенту.

7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.

Президентка Грузії Зурабішвілі підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить.

10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні цей законопроєкт.

3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".

15 квітня парламентський комітет з юридичних питань підтримав цей законопроєкт.

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