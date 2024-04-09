"Так Європі! Ні російському закону". У Тбілісі пройшов марш проти закону про "іноагентів"
У Тбілісі пройшов Марш свободи в знак протесту проти законопроєкту про "іноземних агентів", який керівна партія Грузинська мрія повторно внесла до парламенту. Про це повідомив місцевий канал Mtavari Channel.
Протестувальники пройшли колоною по проспекту Руставелі – від площі Республіки до меморіалу загиблим 9 квітня 1989 року учасникам мирного мітингу, який знаходиться біля будівлі парламенту країни. В акції взяли участь лідери опозиційних партій, представники неурядових організацій та діячі культури.
Місцеві медіа повідомляють про "сотні" учасників мітингу.
За інформацією видання Грузія Online, учасники маршу виголошували гасло: "Так Європі! Ні російському закону!", несли в руках плакат із відповідним лозунгом, а також пропори Грузії і Європейського Союзу.
Як повідомило видання NewsGeorgia, того ж дня, незадовго до маршу, у різних містах Грузії з'явилися плакати на підтримку законопроєкту про "іноагентів". Зокрема, у великій кількості листівки були помічені на проспекті Церетелі у Тбілісі. В Озургеті місцеві активісти зібрали плакати та викинули їх у сміттєві баки.
Публікації з аналогічним вмістом раніше заблокував Facebook. Соціальна мережа позначила їх плашкою "хибна інформація".
- 7 березня 2023 року парламент Грузії у першому читанні підтримав аналогічний російському законопроєкт, який оголошує неурядові організації та частину ЗМІ "агентами іноземного впливу". Біля парламенту розпочалися протести.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників і пообіцяла ветувати закон про "іноагентів", якщо парламент його остаточно ухвалить.
- 10 березня на тлі протестів грузинський парламент відхилив у другому читанні даний законопроєкт.
- 3 квітня 2024 року лідер парламентської фракції Мамука Мдінарадзе заявив, що Грузинська мрія знову винесе на розгляд законопроєкт про "іноагентів".