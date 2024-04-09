"Так Європі! Ні російському закону". У Тбілісі пройшов марш проти закону про "іноагентів"

Марш свободи в Тбілісі (Фото: Sova.news)

У Тбілісі пройшов Марш свободи в знак протесту проти законопроєкту про "іноземних агентів", який керівна партія Грузинська мрія повторно внесла до парламенту. Про це повідомив місцевий канал Mtavari Channel.

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Протестувальники пройшли колоною по проспекту Руставелі – від площі Республіки до меморіалу загиблим 9 квітня 1989 року учасникам мирного мітингу, який знаходиться біля будівлі парламенту країни. В акції взяли участь лідери опозиційних партій, представники неурядових організацій та діячі культури.

Місцеві медіа повідомляють про "сотні" учасників мітингу.

За інформацією видання Грузія Online, учасники маршу виголошували гасло: "Так Європі! Ні російському закону!", несли в руках плакат із відповідним лозунгом, а також пропори Грузії і Європейського Союзу.

Як повідомило видання NewsGeorgia, того ж дня, незадовго до маршу, у різних містах Грузії з'явилися плакати на підтримку законопроєкту про "іноагентів". Зокрема, у великій кількості листівки були помічені на проспекті Церетелі у Тбілісі. В Озургеті місцеві активісти зібрали плакати та викинули їх у сміттєві баки.

Публікації з аналогічним вмістом раніше заблокував Facebook. Соціальна мережа позначила їх плашкою "хибна інформація".

NewsGeorgia

NewsGeorgia