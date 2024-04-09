"Да Европе! Нет российскому закону". В Тбилиси прошел марш против закона об "иноагентах"

Марш свободы в Тбилиси (Фото: Sova.news)

В Тбилиси прошел Марш свободы в знак протеста против законопроекта об "иностранных агентах", который правящая партия Грузинская мечта повторно внесла в парламент. Об этом сообщил местный канал Mtavari Channel.

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Протестующие прошли колонной по проспекту Руставели – от площади Республики до мемориала погибшим 9 апреля 1989 года участникам мирного митинга, находящегося у здания парламента страны. В акции приняли участие лидеры оппозиционных партий, представители неправительственных организаций и деятели культуры.

Местные медиа сообщают о "сотнях" участников митинга.

По информации издания Грузия Online, участники марша произносили лозунг: "Да Европе! Нет российскому закону!", несли в руках плакат с соответствующим лозунгом, а также флаги Грузии и Европейского Союза.

Как сообщило издание NewsGeorgia, в тот же день, незадолго до марша, в разных городах Грузии появились плакаты в поддержку законопроекта об "иноагентах". В частности, в большом количестве листовки были замечены на проспекте Церетели в Тбилиси. В Озургети местные активисты собрали плакаты и выбросили их в мусорные баки.

Публикации с аналогичным содержимым ранее заблокировал Facebook. Социальная сеть обозначила их плашкой "ложная информация".

NewsGeorgia

NewsGeorgia