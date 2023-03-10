Протесты в Грузии. Парламент страны отклонил законопроект об "иноагентах"
10.03.2023, 11:36
Протести в Грузії (Фото - ЕРА)
Грузинский парламент отклонил во втором чтении законопроект "о прозрачности иностранного влияния", из-за которого в стране начались массовые протесты. Об этом сообщает Эхо Кавказа.
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Законопроект во втором чтении не поддержали 35 депутатов, "за" высказался только один член парламента – Давид Самхарадзе, один из лидеров "Грузинской мечты".
Также выяснилось после изучения списков, что законопроект был провален голосами оппозиции, пишет издание. Основная часть депутатов "Грузинской мечты" по предварительным данным в голосовании не участвовала.
- 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект об "иноагентах". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
- Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона.
- 8 марта в Тбилиси продолжились протесты, звучал Гимн Украины.
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