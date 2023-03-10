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Протесты в Грузии. Парламент страны отклонил законопроект об "иноагентах"

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 11:36
Протесты в Грузии. Парламент страны отклонил законопроект об
Протести в Грузії (Фото - ЕРА)

Грузинский парламент отклонил во втором чтении законопроект "о прозрачности иностранного влияния", из-за которого в стране начались массовые протесты. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Законопроект во втором чтении не поддержали 35 депутатов, "за" высказался только один член парламента – Давид Самхарадзе, один из лидеров "Грузинской мечты".

Также выяснилось после изучения списков, что законопроект был провален голосами оппозиции, пишет издание. Основная часть депутатов "Грузинской мечты" по предварительным данным в голосовании не участвовала.

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Вадим Ребрина
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Иноагент протест Грузия
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