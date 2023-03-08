Водометы, газ, попытки штурмовать парламент: видео второго дня массовых протестов в Грузии

Сегодня, 8 марта, в Грузии продолжаются протесты, которые начались после вчерашнего голосования парламента за законопроект об "иноагентах". Силовики пытаются разогнать митингующих, грузинские СМИ публикуют фото и видео.

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Грузинское Радио Свобода сообщает, что силовики применили водометы против протестующих, также слышны звуки взрывов.

Появилось видео, как демонстранты повалили железное ограждение у заднего входа в парламент.

Точных данных о количестве протестующих нет, но по кадрам с дрона понятно, что речь идет о десятках тысяч.





Как передает Грузия-online, силовики в Тбилиси задержали уже 77 человек.

Участники акции выдвинули два требования правительству Грузии: немедленно отозвать российский законопроект из парламента и освободить всех незаконно задержанных протестующих.

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона об "иноагентах".

Сегодня в Тбилиси продолжились протесты, звучал Гимн Украины.

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Оксана Житнюк

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