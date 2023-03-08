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Водометы, газ, попытки штурмовать парламент: видео второго дня массовых протестов в Грузии видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 22:42
Видео: грузинское Радио Свобода
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Сегодня, 8 марта, в Грузии продолжаются протесты, которые начались после вчерашнего голосования парламента за законопроект об "иноагентах". Силовики пытаются разогнать митингующих, грузинские СМИ публикуют фото и видео.

Грузинское Радио Свобода сообщает, что силовики применили водометы против протестующих, также слышны звуки взрывов.
Появилось видео, как демонстранты повалили железное ограждение у заднего входа в парламент.
Точных данных о количестве протестующих нет, но по кадрам с дрона понятно, что речь идет о десятках тысяч.

Как передает Грузия-online, силовики в Тбилиси задержали уже 77 человек.

Водометы, газ, попытки штурмовать парламент: видео второго дня массовых протестов в Грузии

Участники акции выдвинули два требования правительству Грузии: немедленно отозвать российский законопроект из парламента и освободить всех незаконно задержанных протестующих.

  • 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
  • Протестующие снесли ограждение и пытались штурмовать парламент, силовики начали разгонять митинг и задерживать участников акции.
  • Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала ветировать закон об "иноагентах", если парламент его окончательно примет. В Европарламенте призвали правительство Грузии воздержаться от закона об "иноагентах".
  • Сегодня в Тбилиси продолжились протесты, звучал Гимн Украины.

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Оксана Житнюк
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ИноагентпротестГрузиямитингтбилиси
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