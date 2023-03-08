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В Тбилиси продолжаются протесты, на проспекте Руставели звучит гимн Украины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 17:39
Протест в Тбилиси против закона об иноагентах (Фото - EPA)
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Продолжаются протесты в Тбилиси из-за принятия парламентом Грузии так называемого закона об "иноагентах" по российскому образцу. На проспекте Руставели протестующие включили гимн Украины. 

Грузинский политический обозреватель Гела Васадзе написал в Facebook, что после вчерашних попыток разгона протестующих люди пришли на проспект Руставели с масками и бутылочками воды – "то есть готовыми к разгону".

Он считает, что "никакого разгона сегодня не будет", и не потому, что сегодня людей придет "намного больше", а потому, что власти "уже не решатся ни на какие провокации". 

МИД Украины сегодня заявил, что Украина поддерживает право граждан Грузии на мирный протест и разделяет позицию Евросоюза относительно того, что закон об "иностранных агентах" в нынешнем виде противоречит европейским ценностям и стандартам.

  • 7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал грузинский законопроект об "иноагентах" и напомнил о праве на мирный протест.

Смотрите также: Протесты в Грузии. В ход пошли "коктейли Молотова", президент поддержала митингующих: видео

Сергій Бережний
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