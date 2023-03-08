Продолжаются протесты в Тбилиси из-за принятия парламентом Грузии так называемого закона об "иноагентах" по российскому образцу. На проспекте Руставели протестующие включили гимн Украины.

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Грузинский политический обозреватель Гела Васадзе написал в Facebook, что после вчерашних попыток разгона протестующих люди пришли на проспект Руставели с масками и бутылочками воды – "то есть готовыми к разгону".

Он считает, что "никакого разгона сегодня не будет", и не потому, что сегодня людей придет "намного больше", а потому, что власти "уже не решатся ни на какие провокации".

МИД Украины сегодня заявил, что Украина поддерживает право граждан Грузии на мирный протест и разделяет позицию Евросоюза относительно того, что закон об "иностранных агентах" в нынешнем виде противоречит европейским ценностям и стандартам.

7 марта парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал грузинский законопроект об "иноагентах" и напомнил о праве на мирный протест.

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Сергій Бережний

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