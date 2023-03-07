Протесты в Грузии. В ход пошли коктейли Молотова, президент поддержала митингующих: видео

В Грузии продолжаются протесты против принятого в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится с визитом в США, выступила с видеообращением, поддержав протестующих.

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Зарубишвили заявила, что в случае принятия парламентом Грузии закона об "иноагентах" – подобного тому, который действует в РФ, – она его ветирует.

Тем временем в Грузии продолжаются протесты под зданием парламента, появилось видео применения коктейля Молотова против силовиков.

Также грузины исполнили известную украинскую песню-слоган о российском диктаторе Владимире Путине.

Сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.

Оксана Житнюк

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