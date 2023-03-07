Протесты в Грузии. В ход пошли коктейли Молотова, президент поддержала митингующих: видео
07.03.2023, 22:34
Протести в Грузії (Фото - ЕРА)
В Грузии продолжаются протесты против принятого в первом чтении законопроекта об "иноагентах". Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится с визитом в США, выступила с видеообращением, поддержав протестующих.
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Зарубишвили заявила, что в случае принятия парламентом Грузии закона об "иноагентах" – подобного тому, который действует в РФ, – она его ветирует.
Тем временем в Грузии продолжаются протесты под зданием парламента, появилось видео применения коктейля Молотова против силовиков.
Также грузины исполнили известную украинскую песню-слоган о российском диктаторе Владимире Путине.
- Сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния". Возле парламента начались протесты. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ и водомет.
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