В Грузии силовики начали разгон митинга, участники которого вышли протестовать против закона об "иноагентах". Об этом сообщают Грузия-Online и грузинская редакция Радио Свобода.

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Сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал аналогичный российскому законопроект, объявляющий неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния".

Вчера, 6 марта, президент Грузии Саломе Зурабишвили с трибуны ООН заявила о "решительном несогласии" с этим законопроектом.

Посольство США в Грузии после голосования за законопроект заявило, что "сегодня черный день для грузинской демократии".

Как передают грузинские СМИ, у здания парламента Грузии началось противостояние между полицией и участниками акции. Спецназовцы перекрыли улицу и не дают митингующим пройти к одному из входов в парламент. Участники акции скандируют: "Русские!", "Рабы!".

Против участников акции применили слезоточивый газ и водометы.

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Оксана Житнюк

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