UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили и напомнил о стремлении страны в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 18:06
Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили и напомнил о стремлении страны в ЕС - Фото
Міхеїл Саакашвілі (Фото - Facebook, daryna.chyzh)

Сегодня, 15 февраля, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии освободить своего экс-президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили. Также депутаты призвали ввести санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Европарламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За резолюцию проголосовали 577 депутатов, против – 33, воздержались – 26.

Члены Европарламента заявили, что обращение властей Грузии с Саакашвили является "лакмусовой бумажкой" приверженности правительства страны европейским ценностям. Они напомнили, что Грузия стремится в ЕС и пока что не получила статус кандидата в члены Евросоюза.

В резолюции депутаты выразили серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья Саакашвили, резкой потерей веса и предположением о том, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время содержания под стражей.

Депутаты Европарламента призвали власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей. Президента Грузии Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться своим конституционным правом и помиловать его.

Также в резолюции подчеркивается фундаментальная роль, которую олигарх Иванишвили сыграл в деле Саакашвили "в рамках личной вендетты". Поэтому Европарламент призвал Европейский совет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

Читайте также: "Власти Грузии должны перестать сводить счеты с Саакашвили". У Кулебы разочарованы судом

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
европарламент Михеил Саакашвили санкции резолюция Грузия Бидзина Иванишвили
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 