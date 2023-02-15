Европарламент призвал Грузию освободить Саакашвили и напомнил о стремлении страны в ЕС

Сегодня, 15 февраля, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал власти Грузии освободить своего экс-президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили. Также депутаты призвали ввести санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, сообщается на сайте Европарламента.

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За резолюцию проголосовали 577 депутатов, против – 33, воздержались – 26.

Члены Европарламента заявили, что обращение властей Грузии с Саакашвили является "лакмусовой бумажкой" приверженности правительства страны европейским ценностям. Они напомнили, что Грузия стремится в ЕС и пока что не получила статус кандидата в члены Евросоюза.

В резолюции депутаты выразили серьезную обеспокоенность ухудшением здоровья Саакашвили, резкой потерей веса и предположением о том, что он мог пострадать от отравления тяжелыми металлами во время содержания под стражей.

Депутаты Европарламента призвали власти Грузии освободить Саакашвили и позволить ему пройти надлежащее лечение за границей. Президента Грузии Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться своим конституционным правом и помиловать его.

Также в резолюции подчеркивается фундаментальная роль, которую олигарх Иванишвили сыграл в деле Саакашвили "в рамках личной вендетты". Поэтому Европарламент призвал Европейский совет и демократических партнеров рассмотреть возможность введения санкций против Иванишвили за его роль в "ухудшении политического процесса в Грузии".

1 февраля Саакашвили во время судебного заседания по делу в Тбилиси включился по видеосвязи из клиники и показал свое очень истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

Зеленский заявил, что власти Грузии публично убивают своего экс-президента.

6 февраля грузинский суд отказался отпустить Саакашвили. Сам он назвал решение "смертным приговором", так как останется в тюрьме со своими болезнями.

Незадолго до решения грузинского суда Верховная Рада официально обратилась к властям Грузии с призывом немедленно отправить Саакашвили на лечение за границу.

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Оксана Житнюк

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