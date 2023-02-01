Зеленский показал фото истощенного Саакашвили: заявил, что цель властей Грузии – убить его

Власти Грузии публично убивают своего экс-президента, гражданина Украины Михеила Саакашвили. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александером ван дер Белленом, находящимся сегодня с визитом в Киеве.

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"Я хотел бы вам показать, что они (власти Грузии. – Ред.) делают. Они его убивают", – сказал Зеленский и продемонстрировал фото сильно истощенного Саакашвили.

Президент заявил, что грузинские власти якобы отравили Саакашвили и сейчас "потихоньку убивают его".

"Потому здесь такой вопрос – руководство Грузии за кого сегодня? <…> Россия относится к своим политикам так же, как сегодня руководство Грузии относится к уже не их политикам, кстати, а к гражданам Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что показал эти фото, так как хочет, чтобы пресса видела, что происходят "публичные пытки" гражданина Украины.

"Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие для этого последствия в политике и демократии Грузии, это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого ежедневно публично пытают. Я думаю, их цель – убить его", – сказал Зеленский.

Сегодня Саакашвили дистанционно принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания. Политик включился по видеосвязи из клиники и показал свое сильно истощенное тело, после чего трансляция была прервана.

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Оксана Житнюк

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