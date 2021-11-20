"Все еще в опасном состоянии". Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку – AFP

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы. Об этом AFP сообщил личный врач Ноколоз Кипшидзе.

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Сегодня Саакашвили "перевели из тюремного госпиталя в военную больницу", сказал его адвокат Дито Садзаглишвили.

"Саакашвили официально отменил голодовку сразу после того, как его перевели в Горийский военный госпиталь", – утверждает его врач Ноколоз Кипшидзе.

При этом экс-президент Грузии "все еще находится в опасном для жизни состоянии и был помещен в палату интенсивной терапии".

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу.

Позавчера Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами. Его реанимировали. Врач заверял, что состояние стабильное.

19 ноября омбудсмен Грузии Нино Ломджария сказала, что у Саакашвили развилось осложнение, высок риск комы, которая может привести к летальному исходу.

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Владислав Сердюк

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