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"Все еще в опасном состоянии". Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку – AFP

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 15:49
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку после того, как его перевели в военный госпиталь из тюремной больницы. Об этом AFP сообщил личный врач Ноколоз Кипшидзе.

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Сегодня Саакашвили "перевели из тюремного госпиталя в военную больницу", сказал его адвокат Дито Садзаглишвили.

"Саакашвили официально отменил голодовку сразу после того, как его перевели в Горийский военный госпиталь", – утверждает его врач Ноколоз Кипшидзе.

При этом экс-президент Грузии "все еще находится в опасном для жизни состоянии и был помещен в палату интенсивной терапии".

  • 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. 
  • 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу. 
  • Позавчера Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами. Его реанимировали. Врач заверял, что состояние стабильное.
  • 19 ноября омбудсмен Грузии Нино Ломджария сказала, что у Саакашвили развилось осложнение, высок риск комы, которая может привести к летальному исходу. 

Читайте также: Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Владислав Сердюк
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Михеил Саакашвили голодовка
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