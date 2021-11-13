Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского допустить к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинских врачей, сказал, что о здоровье Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии. Сообщение о телефонном разговоре Гарибашвили и Зеленского опубликовано на сайте грузинского правительства.

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Разговор состоялся по инициативе Зеленского. Как сообщила его пресс-служба, президент заявил о недопустимости применения к заключенному Саакашвили непропорциональных мер принуждения. Также Зеленский настаивал на предоставлении доступа к экс-президенту его матери и близких. Кроме того Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

Гарибашвили, согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, ответил, что Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь.

По словам главы правительства Грузии, Саакашвили могут посещать его адвокаты, члены семьи, а также депутаты грузинского парламента.

Также Гарибашвили в разговоре с Зеленским заявил, что Саакашвили оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников пенитенциарной системы Грузии во время перевода тюремную больницу.

В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал действия Саакашвили "провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны". Также он заявил о недопустимости вмешательства граждан Украины во внутренние дела Грузии.

"Зеленский потребовал рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Саакашвили, на что Гарибашвили сказал, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина

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