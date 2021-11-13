UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2021, 19:23
Премьер Грузии отказал Зеленскому в доступе украинских врачей к Саакашвили - Фото
Ираклий Гарибашвили (фото - EPA)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского допустить к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинских врачей, сказал, что о здоровье Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии. Сообщение о телефонном разговоре Гарибашвили и Зеленского опубликовано на сайте грузинского правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Разговор состоялся по инициативе Зеленского. Как сообщила его пресс-служба, президент заявил о недопустимости применения к заключенному Саакашвили непропорциональных мер принуждения. Также Зеленский настаивал на предоставлении доступа к экс-президенту его матери и близких. Кроме того Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

Гарибашвили, согласно сообщению пресс-службы правительства Грузии, ответил, что Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь.

По словам главы правительства Грузии, Саакашвили могут посещать его адвокаты, члены семьи, а также депутаты грузинского парламента.

Также Гарибашвили в разговоре с Зеленским заявил, что Саакашвили оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников пенитенциарной системы Грузии во время перевода тюремную больницу.

В ходе телефонного разговора глава правительства Грузии назвал действия Саакашвили "провокационными, деструктивными и угрожающими стабильности страны". Также он заявил о недопустимости вмешательства граждан Украины во внутренние дела Грузии.

"Зеленский потребовал рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Саакашвили, на что Гарибашвили сказал, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии", – сказано в сообщении.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Ираклий Гарибашвили
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 