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Зеленский заступился за Саакашвили перед премьером Грузии. Просит дать украинских врачей

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 09:27
Зеленский заступился за Саакашвили перед премьером Грузии. Просит дать украинских врачей - Фото
Михаил Саакашвили, Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский заступился перед премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили за главу исполкома реформа Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюремной больнице. Он попросил допустить к узнику украинских врачей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что Зеленский в разговоре с Гарибашвили настаивал на гарантировании прав Саакашвили в соответствии с нормами международного права.

Президент заявил о недопустимости применения к нему непропорциональных мер принуждения. Также Зеленский настаивал на предоставлении доступа к Саакашвили его матери и близки.

Кроме того Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

Президент напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины. "Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – добавил Зеленский.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Михеил Саакашвили больница тюрьма голодовка врачи Иракли Гарибашвили
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