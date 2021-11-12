Зеленский заступился за Саакашвили перед премьером Грузии. Просит дать украинских врачей

Президент Владимир Зеленский заступился перед премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили за главу исполкома реформа Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюремной больнице. Он попросил допустить к узнику украинских врачей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что Зеленский в разговоре с Гарибашвили настаивал на гарантировании прав Саакашвили в соответствии с нормами международного права.

Президент заявил о недопустимости применения к нему непропорциональных мер принуждения. Также Зеленский настаивал на предоставлении доступа к Саакашвили его матери и близки.

Кроме того Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

Президент напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины. "Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – добавил Зеленский.

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Марк Сировой

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