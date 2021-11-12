Зеленский заступился за Саакашвили перед премьером Грузии. Просит дать украинских врачей
Президент Владимир Зеленский заступился перед премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили за главу исполкома реформа Михеила Саакашвили, который находится в грузинской тюремной больнице. Он попросил допустить к узнику украинских врачей, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Отмечается, что Зеленский в разговоре с Гарибашвили настаивал на гарантировании прав Саакашвили в соответствии с нормами международного права.
Президент заявил о недопустимости применения к нему непропорциональных мер принуждения. Также Зеленский настаивал на предоставлении доступа к Саакашвили его матери и близки.
Кроме того Зеленский попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.
Президент напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины. "Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан", – добавил Зеленский.
- 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию, где не был восемь лет. В тот же день его задержали в Тбилиси: 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы – политика признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют. Зеленский заявил, что Украина будет работать на всех уровнях, чтобы вернуть Саакашвили, имеющего украинское гражданство.
- 6 ноября в Грузии началась акция в поддержку Саакашвили. Демонстранты требуют у властей перевести его в частную клинику.
- 9 ноября Саакашвили на вертолете перевезли в тюремную больницу, несмотря на его возражения. МИД Украины выразил разочарование и отправил официальную ноту по этому поводу. Власти Грузии опубликовали видео с Саакашвили, чтобы показать – он покинул тюрьму "не против своей воли".
- 11 ноября власти Грузии показали видео, как Саакашвили доставили в тюремную больницу. На кадрах несут его за руки и за ноги. Омбудсмен Людмила Денисова и возлюбленная Саакашвили нардеп Слуги народа Елизавета Ясько назвали это пытками.
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