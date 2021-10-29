Власти Грузии не пускают Саакашвили в гражданскую клинику. Заявили о его "праве на суицид"

Грузинские власти не хотят переводить экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал о его праве на суицид. Об этом сообщает netgazeti.

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На телеканале Imedi премьер-министру задали вопрос, чем может закончиться голодовка Саакашвили. Гарибашвили, сказал, что не знает, каким будет финал, "если человек вредит собственному здоровью".

"Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", – сказал премьер-министр.

Гарибашвили говорит, что власти "делают все", предоставили ему дополнительную группу врачей и "переведут в тюремную больницу в случае необходимости". При этом переводить Саакашвили в гражданскую клинику власти Грузии отказываются.

Как сообщает Грузия online, Саакашвили заявил, что не будет принимать лечения для облегчения голодовки и сдавать анализы. Он призвал проголосовать во втором туре выборов 30 октября и "вечером снова собраться около избирательных участков, чтобы вместе защитить голоса".

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.

27 октября украинский омбудсмен Людмила Денисова посетила экс-президента Грузии в тюрьме №12 в городе Рустави и отметила, что он отказывается переходить в тюремную больницу колонии №18, так как "состав заключенных, которые отбывают наказание в этой колонии, небезопасен для него".

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Виктория Найдёнова

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