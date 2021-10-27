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Омбудсмен Денисова приехала в тюрьму к Саакашвили

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 10:56
Омбудсмен Денисова приехала в тюрьму к Саакашвили - Фото
Людмила Денисова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Омбудсмен Людмила Денисова приехала в тюрьму №12 в грузинском Рустави к экс-президенту Грузии, главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили. Об этом она написала в Facebook.

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Она отметила, что приехала "с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и предоставления медицинской помощи".

Ранее в пресс-службе МИД Украины отметили, что министерство и посольство в Тбилиси продолжают оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял 24 октября, что власти якобы хотят имитировать бунт в тюрьме для ликвидации Саакашвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал это "грязной провокацией".

Омбудсмен Денисова приехала в тюрьму к Саакашвили
  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
  • 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.
  • 23 октября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщал, что медики решили сделать экс-президенту переливание крови, так как один из параметров в анализе крови изменился. Врач считает, что его нужно лечить в гражданской больнице.

Читайте также: Опубликовано первое видео Саакашвили в грузинской тюрьме

Виктория Найдёнова
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Михеил Саакашвили Людмила Денисова тюрьма рустави
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