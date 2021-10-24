У Саакашвили заявили, что его хотят "ликвидировать". Премьер ответил: Бредни и провокация

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что в тюремной больнице власти якобы планируют имитировать бунт для "ликвидации" его подзащитного. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал, назвав это "грязной провокацией" и "бреднями", передают Новости-Грузия.

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Гендиректор телеканала Мтавари Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом Саакашвили, заявил, что перевод его подзащитного в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности. По информации соратников экс-президента, эти проблемы якобы будут имитированы нынешними властями.

"Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михеила Саакашвили", – сказал Гварамия.

Адвокаты потребовали, чтобы власти в срочном порядке решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд. Они также заявили о риске остановки сердца, потому в клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня, что невозможно в тюремной больнице.

Премьер Грузии отреагировал на заявление адвоката о "подготовке к ликвидации" экс-президента.

"Это почерк Саакашвили и очередная грязная провокация… Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни", – сказал Гарибашвили.

По его мнению, Саакашвили поручил добиться его госпитализации под предлогом ухудшения состояния здоровья, надеясь, что сторонникам удастся его освободить, когда он будет находиться в частной клинике.

По словам премьера, при необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как "ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет".

"В тюремной больнице созданы все условия, это наше решение, которое не будет пересматриваться", – заявил он.

28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.

4 октября в пресс-службе МИД Украины отметили, что министерство и посольство в Тбилиси продолжают оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.

19 октября на 20-й день голодовки медицинский консилиум рекомендовал госпитализировать Саакашвили. 23 октября Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме №12 грузинского города Рустави, после этого его состояние улучшилось.

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Оксана Житнюк

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