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У Саакашвили заявили, что его хотят "ликвидировать". Премьер ответил: Бредни и провокация

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2021, 20:00
У Саакашвили заявили, что его хотят
Михаил Саакашвили (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что в тюремной больнице власти якобы планируют имитировать бунт для "ликвидации" его подзащитного. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отреагировал, назвав это "грязной провокацией" и "бреднями", передают Новости-Грузия.

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Гендиректор телеканала Мтавари Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом Саакашвили, заявил, что перевод его подзащитного в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности. По информации соратников экс-президента, эти проблемы якобы будут имитированы нынешними властями.

"Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михеила Саакашвили", – сказал Гварамия.

Адвокаты потребовали, чтобы власти в срочном порядке решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд. Они также заявили о риске остановки сердца, потому в клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня, что невозможно в тюремной больнице.

Премьер Грузии отреагировал на заявление адвоката о "подготовке к ликвидации" экс-президента.

"Это почерк Саакашвили и очередная грязная провокация… Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни", – сказал Гарибашвили.

По его мнению, Саакашвили поручил добиться его госпитализации под предлогом ухудшения состояния здоровья, надеясь, что сторонникам удастся его освободить, когда он будет находиться в частной клинике.

По словам премьера, при необходимости Саакашвили переведут в тюремную больницу, а не в городскую клинику, так как "ни для одного заключенного в Грузии исключений не будет". 

"В тюремной больнице созданы все условия, это наше решение, которое не будет пересматриваться", – заявил он.

  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
  • 1 октября 2021-го Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию из-за проводящихся в стране выборов. Его задержали в Тбилиси, он объявил голодовку.
  • 4 октября в пресс-службе МИД Украины отметили, что министерство и посольство в Тбилиси продолжают оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь как украинскому гражданину.
  • 19 октября на 20-й день голодовки медицинский консилиум рекомендовал госпитализировать Саакашвили. 23 октября Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме №12 грузинского города Рустави, после этого его состояние улучшилось. 

Читайте также: Спрятался в прицепе с молочкой. Власти Грузии рассказали, как Саакашвили попал в страну

Оксана Житнюк
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Михеил Саакашвили тюрьма голодовка Ираклий Гарибашвили
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