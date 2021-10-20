Спрятался в прицепе с молочкой. Власти Грузии рассказали, как Саакашвили попал в страну

Прокуратура Грузии опубликовала детальный маршрут незаконного пересечения Михеилом Саакашвили грузинской границы. По данным прокуратуры, политик въехал на территорию страны в прицепе грузовика с молочными продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно версии следствия, 29 сентября, ночью, из украинского порта "Черноморск" в грузинский порт Поти прибыло судно "Вильнюс", на борту которого находился трейлер с прицепом, груженным молочной продукцией.

В час ночи трейлер покинул судно, после чего Саакашвили якобы пересел из прицепа в кабину водителя. "Таким образом Михеил Саакашвили незаконно пересек государственную границу Грузии, минуя таможенный контроль", – говорится в сообщении.

В прокуратуре говорят, что этот факт подтверждается видеозаписями с личного мобильного телефона Саакашвили.

В 02:15 ночи Саакашвили якобы пересел в легковой Mercedes. При этом, по данным прокуратуры, ему помогали три человека. Их имена не разглашаются, но указывается, что они обвинены в сокрытии тяжкого преступления. В эту же ночь Саакашвили и трое указанных мужчин добрались до села Тквири Абашского района, откуда на фургоне Ford Transit направились в Батуми, а затем обратно в Абашский район.

По данным прокуратуры, 29 сентября в период с 22:48 до 23:04 Саакашвили снова пересел в прицеп фуры, в которой якобы пересек границу, и направился в Тбилиси. В столицу Грузии политик был доставлен уже под утро 30 сентября.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.