Надо в больницу. Саакашвили чувствует себя хуже, у него редкое заболевание крови – адвокат

Состояние здоровье третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось, ему требуется госпитализация. Об этом сказал личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Эхо Кавказа.

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Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации находящегося в грузинской тюрьме Саакашвили.

По словам врача, состояние политика, который уже десять дней продолжает голодовку, серьезно ухудшилось.

"Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду", – сказал Кипшидзе, который сегодня навестил Саакашвили в тюрьме.

По словам врача, ситуацию осложняет то, что у третий президент Грузии страдает от редкого заболевания – талассемии крови.

"Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания", – добавил Кипшидзе.

СПРАВКА. Талассемии – группа наследственных заболеваний кроветворной системы, которые характеризуются нарушением синтеза гемоглобина. Основным проявлением болезни является анемия.

Наталия Медведева

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