Надо в больницу. Саакашвили чувствует себя хуже, у него редкое заболевание крови – адвокат
Состояние здоровье третьего президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили серьезно ухудшилось, ему требуется госпитализация. Об этом сказал личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает Эхо Кавказа.
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Кипшидзе заявил о необходимости госпитализации находящегося в грузинской тюрьме Саакашвили.
По словам врача, состояние политика, который уже десять дней продолжает голодовку, серьезно ухудшилось.
"Его состояние достаточно серьезно ухудшилось… Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее… Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду", – сказал Кипшидзе, который сегодня навестил Саакашвили в тюрьме.
По словам врача, ситуацию осложняет то, что у третий президент Грузии страдает от редкого заболевания – талассемии крови.
"Я никогда не говорил об этом по телевизору, а сегодня получил право обнародовать… При этой болезни крови не может быть абсолютно никакого голодания", – добавил Кипшидзе.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию. Его задержали в Тбилиси. Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
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