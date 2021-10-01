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Спустя восемь лет: Саакашвили заявил о прибытии в Грузию и снял видео. В МВД не в курсе

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01.10.2021, 10:09
Спустя восемь лет: Саакашвили заявил о прибытии в Грузию и снял видео. В МВД не в курсе - Фото
Михеил Саакашвили (Фото: пресс-служба ТИС)
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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что уже прилетел в Грузию и снял видео якобы из Батуми. Грузинские правоохранители сказали, что не располагают информацией о прибытии Саакашвили, передает Interpressnews.

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Саакашвили заявил, что прилетел в Грузию после восьми лет отсутствия.

Также он опубликовал видео, на котором говорит, что находится в Батуми, и призывает соотечественников пойти на выборы 2 октября. Он заявил, что далее отправится в Тбилиси.

По видео тяжело сказать, действительно ли экс-президент Грузии, которому на родине грозит тюрьма, находится в Батуми, так как он снимает только свое лицо, а на улице – темно и туманно.

По данным грузинских СМИ, у пресс-службы МВД Грузии пока нет информации о прибытии Саакашвили.

ДОПОЛНЕНО В 11:45. Саакашвили призвал граждан Грузии пойти на выборы 2 октября, а утром 3 октября – выйти на улицы, чтобы "защитить результаты выборов". Сам он обещает присоединиться к митингующим. Он также допустил, что его могут арестовать, но это, по мнению экс-президента, должно "еще больше укрепить силы" его единомышленников.

Спустя восемь лет: Саакашвили заявил о прибытии в Грузию и снял видео. В МВД не в курсе
  • 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. 
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 
  • 27 сентября 2021-го Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны – он не может "наблюдать за процессом со стороны". Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – в ту же минуту его арестуют и доставят в тюрьму.

Читайте также: Грузия поставила цель – подать заявку на вступление в ЕС к 2024 году

Оксана Житнюк
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Михеил Саакашвили выборы Грузия батуми
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