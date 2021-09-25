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Грузия поставила цель – подать заявку на вступление в ЕС к 2024 году

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 08:00
Грузия поставила цель – подать заявку на вступление в ЕС к 2024 году - Фото
Ираклий Гарибашвили (фото - пресс-служба правительства Грузии)

Грузия намерена подать заявку на вступление в Европейский Союз до 2024 года. Об этом на Генассамблее ООН заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает пресс-служба правительства страны.

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"Мы подготовили комплексный план действий, он включает множество инициатив и реформ, которые обеспечат подачу заявки на членство в ЕС к 2024 году", – сказал он.

Гарибашвили заверил, что Грузия не успокоится, пока не станет членом ЕС и НАТО. По его словам, для этого Грузия продолжит реформировать и модернизировать все аспекты демократии и экономики, пока не достигнет самых высоких мировых стандартов

"Путь к европейским и евроатлантическим структурам означает возвращение домой, потому что это цивилизационный выбор, который единодушно поддерживает подавляющее большинство нашего населения", – заявил премьер Грузии.

Гарибашвили также напомнил: Россия оккупировала 20% территории Грузии и пытается помешать ее евроатлантической интеграции.

Он призвал международное сообщество действовать сообща, чтобы отреагировать на нарушения основополагающих принципов международного права на оккупированных территориях.

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Марк Сировой
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ООН ЕС нато Грузия генассамблея Ираклий Гарибашвили
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