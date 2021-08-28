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"Друзья так говорить не должны". Кулеба разочарован словами президента Эстонии об Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 09:19
Дмитрий Кулеба (скриншот видео Украина 24)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разочарован словами президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что Украине понадобится 20 лет работы для вступления в Европейский Союз. Об этом глава МИД заявил в программе Большая пятница на канале Украина 24.

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Кулеба отметил, что 20 лет назад западные страны в том же менторском тоне говорили Эстонии, Литве и Латвии: "Вам еще надо 20, 30 лет до ЕС и НАТО дозреть".

Глава МИД говорит, что ему было очень странно слышать такие слова от Кальюлайд, ведь он говорил с ней на саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости. По его словам, президент Эстонии была очень позитивной и оптимистичной.

"Я не знаю, что случилось конкретно на интервью. Но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали очень искренне и лучшим образом", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинскую оценку слов Кальюлайд донесли МИД Эстонии и послу Эстонии в Украине.  

"Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Украина и Эстония – безусловно друзья и партнеры", – сказал он.

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Марк Сировой
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ЕС Керсти Кальюлайд президент эстонии дмитрий кулеба евроинтеграция
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