"Друзья так говорить не должны". Кулеба разочарован словами президента Эстонии об Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разочарован словами президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая заявила, что Украине понадобится 20 лет работы для вступления в Европейский Союз. Об этом глава МИД заявил в программе Большая пятница на канале Украина 24.

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Кулеба отметил, что 20 лет назад западные страны в том же менторском тоне говорили Эстонии, Литве и Латвии: "Вам еще надо 20, 30 лет до ЕС и НАТО дозреть".

Глава МИД говорит, что ему было очень странно слышать такие слова от Кальюлайд, ведь он говорил с ней на саммите Крымской платформы и праздновании Дня независимости. По его словам, президент Эстонии была очень позитивной и оптимистичной.

"Я не знаю, что случилось конкретно на интервью. Но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений. Я не знаю, что на нее повлияло, но мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными. Особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали очень искренне и лучшим образом", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинскую оценку слов Кальюлайд донесли МИД Эстонии и послу Эстонии в Украине.

"Такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Украина и Эстония – безусловно друзья и партнеры", – сказал он.

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Марк Сировой

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