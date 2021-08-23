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Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости - Фото

Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новостиLive

Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новостиLive
23.08.2021, 10:05
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Коллаж - Маргарита Ретуева/LIGA.net

В понедельник в Киеве стартует самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приедут представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО).

В Украину прилетают 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера). Приедут главы парламентов и 13 министров иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы. Также будут представлены НАТО, Европейский совет, Еврокомиссия и Совет Европы.

Крымская платформа должна будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине.

LIGA.net открывает хронику с главными новостями саммита.

23.08.2021
10:01

Глава МИД Кулеба перед началом саммита:

09:16

Саммит откроется в 11:30. На 14:30 запланировано выступление Зеленского по итогам саммита. С 15:30 начнут работу тематические панели.

22.08.2021
20:59

Президент Турции Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Зеленским выразил уверенность, что Крымская платформа поможет деоккупировать Крым.

21.08.2021
22:58

Украинские спецслужбы максимально мобилизованы для обеспечения безопасности на саммите. Официально охраной иностранных гостей занимается Управление госохраны, оно привлекает других правоохранителе, включая СБУ. Военные будут контролировать небо над Украиной и особенно Киевом. Нацполиция переведена на усиленный режим работы на всю праздничную неделю.

22:35

Германия заменила представителя на саммите, ее также, как и США, будет представлять министр энергетики – Петер Альтмайер.

20.08.2021
22:36

США на Крымской платформе представит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

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Теги: аннексия Крыма, Крым, деоккупация, крымская платформа
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