В понедельник в Киеве стартует самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приедут представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО).

В Украину прилетают 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера). Приедут главы парламентов и 13 министров иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы. Также будут представлены НАТО, Европейский совет, Еврокомиссия и Совет Европы.

Крымская платформа должна будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине.

LIGA.net открывает хронику с главными новостями саммита.