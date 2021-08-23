В понедельник в Киеве стартует самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приедут представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО).
В Украину прилетают 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера). Приедут главы парламентов и 13 министров иностранных дел, министры обороны, министры энергетики и послы. Также будут представлены НАТО, Европейский совет, Еврокомиссия и Совет Европы.
Крымская платформа должна будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине.
LIGA.net открывает хронику с главными новостями саммита.
Глава МИД Кулеба перед началом саммита:
Саммит откроется в 11:30. На 14:30 запланировано выступление Зеленского по итогам саммита. С 15:30 начнут работу тематические панели.
Президент Турции Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Зеленским выразил уверенность, что Крымская платформа поможет деоккупировать Крым.
Украинские спецслужбы максимально мобилизованы для обеспечения безопасности на саммите. Официально охраной иностранных гостей занимается Управление госохраны, оно привлекает других правоохранителе, включая СБУ. Военные будут контролировать небо над Украиной и особенно Киевом. Нацполиция переведена на усиленный режим работы на всю праздничную неделю.
Германия заменила представителя на саммите, ее также, как и США, будет представлять министр энергетики – Петер Альтмайер.
США на Крымской платформе представит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.