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В Киеве начался саммит Крымской платформы: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 11:27
Фото – скриншот из видео
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В Киеве начинается саммит Крымской платформы. Трансляция идет в Youtube, в Facebook Офиса президента и МИД.

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На саммит Крымской платформы в Киеве собираются участники. Уже приехали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В рамках саммита началась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, США и Германии, сообщил в Twitter посол в ФРГ Андрей Мельник.

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Денис Юдин
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видеотрансляция крымская платформа
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