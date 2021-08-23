В Киеве начинается саммит Крымской платформы. Трансляция идет в Youtube, в Facebook Офиса президента и МИД.

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На саммит Крымской платформы в Киеве собираются участники. Уже приехали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В рамках саммита началась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, США и Германии, сообщил в Twitter посол в ФРГ Андрей Мельник.

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Денис Юдин

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