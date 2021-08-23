В Киеве начинается саммит Крымской платформы. Трансляция идет в Youtube, в Facebook Офиса президента и МИД.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На саммит Крымской платформы в Киеве собираются участники. Уже приехали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В рамках саммита началась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, США и Германии, сообщил в Twitter посол в ФРГ Андрей Мельник.
- В саммите Крымской платформы примут участие 45 стран и международные организации.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Как рассказали LIGA.net собеседники в силовых органах, украинские спецслужбы "максимально мобилизованы" для предотвращения возможных провокаций со стороны России.
Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии