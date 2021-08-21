Крымская платформа. В Украину едут топ-политики из 45 стран: как организована безопасность
21.08.2021, 22:58
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
В понедельник в Киеве стартует самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приедут представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). Как рассказали LIGA.net собеседники в силовых органах, в связи с этим украинские спецслужбы "максимально мобилизованы" для предотвращения возможных провокаций со стороны России.
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Ожидается, что кроме украинских спецслужб, которые уже работают, в Киев прибудут бодигарды иностранных политиков.
В Украину прилетят 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера). Приедут главы парламентов и 14 министров иностранных дел, министры обороны, послы.
Такое беспрецедентное количество лидеров требует повышенных мер безопасности.
"Работаем уже несколько месяцев в усиленном режиме. В последние месяцы провели много спецопераций против так называемых титушек – их чаще всего нанимают для организации силовых акций", – рассказал один из собеседников в силовых органах.
В СБУ на условиях анонимности также поделились, что работают в интересах безопасности всех гостей, которые приедут или уже приехали. Например, речь о вселенском патриархе Варфоломее, который уже в Киеве и против которого россияне могут устроить провокации. Через влияние на религиозные структуры россияне пытаются навредить пребыванию вселенского патриарха в Киеве, организовывая акции протеста.
"Официально охраной всех иностранных гостей занимается Управление госохраны. Они привлекают к работе другие правоохранительные органы, включая СБУ", – говорит собеседник.
В то же время Служба продолжает "действовать в тени" – проводит контрразведывательные операции и следит за оперативной ситуацией в стране.
"Мы действуем на упреждение", – говорят в Службе, напоминая о разгроме организаций, которые занимались поставкой титушек на заказ под политические цели.
Собеседник в силовых структурах отметил, что к моменту проведения Крымской платформы в Украине "практически полностью парализована деятельность каких-либо частных парамилитарных или псевдоспортивных формирований", которые традиционно нанимались Россией.
Кроме того, СБУ в последние месяцы разоблачила ряд завербованных Россией агентов, которые могли угрожать безопасности участников саммита.
Не останутся в стороне ближайшие дни и военные. На них возложена обязанность контроля за небом Украины и особенно над столицей.
На усиленный режим переведены также полиция и Нацгвардия, которые будут чаще встречаться на улицах украинских городов всю ближайшую праздничную неделю, пока страна будет отмечать 30-летие независимости.
В то же время, спецслужбы призывают граждан "сохранять бдительность" и сообщать о любых подозрительных ситуациях в полицию или СБУ.
Ожидается, что кроме украинских спецслужб, которые уже работают, в Киев прибудут бодигарды иностранных политиков.
В Украину прилетят 14 лидеров государств (10 президентов, четыре премьера). Приедут главы парламентов и 14 министров иностранных дел, министры обороны, послы.
Такое беспрецедентное количество лидеров требует повышенных мер безопасности.
"Работаем уже несколько месяцев в усиленном режиме. В последние месяцы провели много спецопераций против так называемых титушек – их чаще всего нанимают для организации силовых акций", – рассказал один из собеседников в силовых органах.
В СБУ на условиях анонимности также поделились, что работают в интересах безопасности всех гостей, которые приедут или уже приехали. Например, речь о вселенском патриархе Варфоломее, который уже в Киеве и против которого россияне могут устроить провокации. Через влияние на религиозные структуры россияне пытаются навредить пребыванию вселенского патриарха в Киеве, организовывая акции протеста.
"Официально охраной всех иностранных гостей занимается Управление госохраны. Они привлекают к работе другие правоохранительные органы, включая СБУ", – говорит собеседник.
В то же время Служба продолжает "действовать в тени" – проводит контрразведывательные операции и следит за оперативной ситуацией в стране.
"Мы действуем на упреждение", – говорят в Службе, напоминая о разгроме организаций, которые занимались поставкой титушек на заказ под политические цели.
Собеседник в силовых структурах отметил, что к моменту проведения Крымской платформы в Украине "практически полностью парализована деятельность каких-либо частных парамилитарных или псевдоспортивных формирований", которые традиционно нанимались Россией.
Кроме того, СБУ в последние месяцы разоблачила ряд завербованных Россией агентов, которые могли угрожать безопасности участников саммита.
Не останутся в стороне ближайшие дни и военные. На них возложена обязанность контроля за небом Украины и особенно над столицей.
На усиленный режим переведены также полиция и Нацгвардия, которые будут чаще встречаться на улицах украинских городов всю ближайшую праздничную неделю, пока страна будет отмечать 30-летие независимости.
В то же время, спецслужбы призывают граждан "сохранять бдительность" и сообщать о любых подозрительных ситуациях в полицию или СБУ.
- В саммите Крымской платформы примут участие 45 стран и международные организации.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
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