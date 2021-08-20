В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей: фото
20.08.2021, 22:09
Фото: Telegram Дениса Шмыгаля
В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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"Лично приветствовал в Украине Вселенского патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах по случаю восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", – написал Шмыгаль.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.
- 28 июля 2021-го Варфоломей обратился к украинцам в годовщину крещения Руси – Украины.
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