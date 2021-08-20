В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей: фото

В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Лично приветствовал в Украине Вселенского патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах по случаю восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", – написал Шмыгаль.

Вадим Ребрина

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