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Варфоломей подтвердил свой визит в Украину в 2021 году

15.12.2020, 20:33
Варфоломей подтвердил свой визит в Украину в 2021 году - Фото
Владимир Зеленский и вселенский патриарх Варфоломей (фото - пресс-служба президента Украины)

В 2021 году Патриарх Константинопольский Варфоломей посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Об этом он сообщил в своем поздравлении предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию по случаю годовщины его избрания главой ПЦУ. Перевод поздравления опубликовал в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

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"Мы находимся в предвкушении радости встречи с Вашим Блаженством в 2021 году в Киеве во время нашего визита в Украину по случаю тридцатой годовщины провозглашения ее независимости по любезному приглашению со стороны Его Превосходительства Президента страны господина Владимира Зеленского", – говорится в письме Варфоломея.

Он поздравил главу ПЦУ "с проделанной за такое короткое время весомой церковной работой, с прекрасным управлением церковными делами, с сотрудничеством с властью на благо всего украинского народа, а также с инициативами и действиями в период опасной пандемии".

"Украинская автокефалия является свершившимся фактом, который нельзя отменить", – отметил Варфоломей.

"Возносим наши молитвы к Господу славному об укреплении служения Церкви-Матери, просим Вас передать украинскому Божьему народу пожелания нашего смирения и всех на Фанаре, кто днем и ночью охраняет предания Отцов", – говорится в письме патриарха.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский религия варфоломей епифаний

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