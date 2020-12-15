Варфоломей подтвердил свой визит в Украину в 2021 году

В 2021 году Патриарх Константинопольский Варфоломей посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Об этом он сообщил в своем поздравлении предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию по случаю годовщины его избрания главой ПЦУ. Перевод поздравления опубликовал в Facebook замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

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"Мы находимся в предвкушении радости встречи с Вашим Блаженством в 2021 году в Киеве во время нашего визита в Украину по случаю тридцатой годовщины провозглашения ее независимости по любезному приглашению со стороны Его Превосходительства Президента страны господина Владимира Зеленского", – говорится в письме Варфоломея.

Он поздравил главу ПЦУ "с проделанной за такое короткое время весомой церковной работой, с прекрасным управлением церковными делами, с сотрудничеством с властью на благо всего украинского народа, а также с инициативами и действиями в период опасной пандемии".

"Украинская автокефалия является свершившимся фактом, который нельзя отменить", – отметил Варфоломей.

"Возносим наши молитвы к Господу славному об укреплении служения Церкви-Матери, просим Вас передать украинскому Божьему народу пожелания нашего смирения и всех на Фанаре, кто днем и ночью охраняет предания Отцов", – говорится в письме патриарха.

16 октября 2020 года Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину.

УПЦ МП выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".

Вадим Ребрина

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