Московский патриархат возмущен, что Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину
В УПЦ Московского патриархата заявили, что вселенский патриарх причастен к "захватам храмов, избиению прихожан и священников" их организации
Украинская православная церковь Московского патриархата выступила против приглашения в страну вселенского патриарха Варфоломея президентом Владимиром Зеленским. В организации считают, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния". Об этом заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний в эфире программы Церковь и общество на телеканале Глас.
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"Мы против того, чтобы патриарх Варфоломей приезжал в Украину. Потому как понимаем и можно предположить, что его приезд будет служить не миру в Украине, а может стать новым толчком к более глобальным противостояниям", – заявил он.
По словам священнослужителя, Варфоломей якобы "незаконно вмешался в религиозную ситуацию в государстве", что "привело к противостоянию, захватам храмов, избиению прихожан и священников УПЦ МП".
Антоний считает, что слова Зеленского о том, что патриарх Константинопольский заботится о мире в Украине "звучат диссонирующе".
Представитель УПЦ МП добавил, что любое вмешательство государственных деятелей в церковные дела противоречит Конституции.
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