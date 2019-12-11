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Филарет не понимает, что стал "рукой Кремля" - Епифаний

Филарет не понимает, что стал "рукой Кремля" - Епифаний - Фото
Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)
11.12.2019, 10:00

Митрополит считает, что почетного патриарха ПЦУ используют пророссийские силы

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний обвинил пророссийские силы в использовании почетного патриарха ПЦУ Филарета для противостояния Украине. Об этом он заявил в интервью УП.

Епифаний считает, что за спиной Филарета играют "некоторые пророссийские силы" и он, по мнению митрополита, этого не осознает: "Явно и открыто люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня".

Предстоятель ПЦУ согласился с тем, что Филарет "стал рукой Кремля": "Ну, я же говорил, что это бессознательно. Он, возможно, этого не понимает даже". 

"Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади — собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "в защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - заявил Епифаний. 

Он также опроверг разговоры о том, что Филарета "хотят выкинуть на улицу".

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