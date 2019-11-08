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Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ

Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ - Фото
Патриарх Федор ІІ (Фото: скриншот из видео Ελληνική Κοινότητα Καΐρου/Youtube)
08.11.2019, 13:25

Секретариат Александрийской патриархии разослал официальное уведомление

Патриарх Александрийский и всей Африки Федор ІІ упомянул предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всей Украины Епифания во время литургии 8 ноября в храме Архангелов в Каире, сообщают Romfea и Orthodoxia.

Также издание Orthodoxia сообщает, что патриарх Федор II разъяснил верующим свое решение, после чего было зачитано официальное объявление Патриархата.

Митрополит Еврстратий Зоря опубликовал в Facebook текст официального уведомления секретариата Александрийской патриархии, в котором сообщается о признании автокефалии ПЦУ:

Александрийский патриархат - одна из древнейших православных церквей, она занимает второе место в диптихе (списке имен предстоятелей автокефальных церквей, который зачитывается во время богослужения).

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