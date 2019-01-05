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05.01.2019, 14:25

Варфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фото

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Варфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фото
Варфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фото
Варфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фотоВарфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фото

Подписание исторического документа проходило в храме Святого Георгия в Стамбуле

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Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 

Сначала предстоятель ПЦУ митрополит киевский Епифаний провел молебен в соборе Святого Георгия, а после прошла церемония подписания исторического документа. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.  

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На церемонии присутствовала украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. Увидеть документ можно будет в трапезном храме Софии Киевской (Малая София). 

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Теги: томос, автокефалия, варфоломей, фото, Стамбул, епифаний, Православная церковь в Украине
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