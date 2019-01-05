Варфоломей подписал томос для ПЦУ: как это было - фото

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине.

Сначала предстоятель ПЦУ митрополит киевский Епифаний провел молебен в соборе Святого Георгия, а после прошла церемония подписания исторического документа. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.

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На церемонии присутствовала украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. Увидеть документ можно будет в трапезном храме Софии Киевской (Малая София).