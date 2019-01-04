7 января украинцам покажут томос об автокефалии

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

7 января во время божественной литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

Литургию свт. Василия Великого в 10:00 совершит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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В общей молитве запланировано участие президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

В ПЦУ отметили, что в этот день, 7 января, помимо Рождества Христова, будет отмечаться "возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви".

Во время богослужения в храме будет находится томос, который 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей передаст Епифанию.

"Просим обратить внимание! Несмотря на запланированные меры безопасности во время такого важного для всех нас события, вход в собор Святой Софии и на его территорию во время литургии будет ограничен", - сказано в сообщении.

Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади, сообщили в ПЦУ.

После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

Вход в трапезный храм, где будет храниться томос, – свободный, отметили в пресс-службе церкви.

5-6 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко в Турции примут участие в церемониях подписания и вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.