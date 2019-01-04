Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.01.2019, 17:42

7 января украинцам покажут томос об автокефалии

7 января украинцам покажут томос об автокефалии - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сначала документ покажут Порошенко, Парубию, депутатам Рады и интеллигенции, а потом - простым верующим

Реклама
Реклама

7 января во время божественной литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

Литургию свт. Василия Великого в 10:00 совершит Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Реклама

В общей молитве запланировано участие президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров.

В ПЦУ отметили, что в этот день, 7 января, помимо Рождества Христова, будет отмечаться "возрождение и утверждение единой поместной Украинской Православной Церкви".

Во время богослужения в храме будет находится томос, который 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей передаст Епифанию.

"Просим обратить внимание! Несмотря на запланированные меры безопасности во время такого важного для всех нас события, вход в собор Святой Софии и на его территорию во время литургии будет ограничен", - сказано в сообщении.

Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади, сообщили в ПЦУ.

После литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

Вход в трапезный храм, где будет храниться томос, – свободный, отметили в пресс-службе церкви.

5-6 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко в Турции примут участие в церемониях подписания и вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: томос, петр порошенко, церковь, рождество, епифаний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 