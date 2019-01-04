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04.01.2019, 15:15

Порошенко и Парубий примут участие в церемонии вручения томоса

Порошенко и Парубий примут участие в церемонии вручения томоса - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Они также встретятся с президентом Турции и поучаствуют в церемонии освящения воды

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5-6 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко в Турции примут участие в церемониях подписания и вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Там рассказали, что 5-6 января украинская делегация во главе с Порошенко и Парубием осуществит официальный визит в Турцию.

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Программой визита предусмотрена встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.

5 января Порошенко и Парубий примут участие в церемонии подписания томоса и в молитве в патриаршем храме Св.Георгия. После этого Варфоломей, митрополит ПЦУ Епифаний и президент Порошенко выступят с заявлениями.

6 января Порошенко и Парубий примут участие в церемонии вручения томоса, божественной литургии, которую будут совместно служить Варфоломей и Епифаний, а также в церемонии освящения воды в заливе Золотой Рог.

Члены делегации также посетят могилу украинского политического деятеля В.В.Мурского на Католическом кладбище и примут участие в церемонии освящения воды в патриаршем храме Св.Георгия.

15 декабря на объединительном соборе была основана Православная церковь Украины. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний.

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Теги: томос, петр порошенко, андрей парубий, епифаний, пцу
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