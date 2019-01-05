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05.01.2019, 12:41

Варфоломей подписал томос для Православной церкви в Украине

Варфоломей подписал томос для Православной церкви в Украине - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)

Завтра после божественной литургии томос передадут предстоятелю ПЦУ Епифанию

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Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. 

Предстоятель ПЦУ митрополит киевский Епифаний провел молебен в соборе Святого Георгия. После этого прошла церемония подписания исторического документа. 

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В Стамбул прибыла украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.  

Вчера, 4 января, рукопись томоса на пергаменте доставили из Афона.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. 

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

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Теги: томос, религия, церковь, автокефалия, варфоломей, епифаний, пцу, подписал
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