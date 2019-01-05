Варфоломей подписал томос для Православной церкви в Украине

Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине.

Предстоятель ПЦУ митрополит киевский Епифаний провел молебен в соборе Святого Георгия. После этого прошла церемония подписания исторического документа.

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В Стамбул прибыла украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту Епифанию.

Вчера, 4 января, рукопись томоса на пергаменте доставили из Афона.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.