Оригинал рукописи томоса доставили Вселенскому патриарху

Иеромонах Лука (фото - bigorski.org.mk)

В пятницу, 4 января 2019 года, иконописец и каллиграф иеромонах Лука привез вселенскому патриарху Варфоломею в Стамбул текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщил митрополит Александр Драбинко.

Текст оформлен на пергаменте на Афоне. Именно этот томос вручат предстоятелю ПЦУ митрополиту киевскому Епифанию 6 января после литургии в Константинополе.

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7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос об автокефалии. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.