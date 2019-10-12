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Церковь Эллады признала автокефалию ПЦУ

Церковь Эллады признала автокефалию ПЦУ - Фото
Архиепископ Иероним ІІ (Фото - EPA)
12.10.2019, 16:42

Для принятия решения сессия синода Греческой церкви была продлена до субботы

Синод Элладской православной церкви признал автокефалию Православной церкви Украины, сообщает афинское издание Kathimerini.

Следуя решению синода, состоящего из 80 греческих епископов, архиепископ Греции Иероним ІІ будет теперь упоминать митрополита Киевского и всей Украины Епифания во время служб среди других глав поместных церквей.

Решение было принято сегодня на внеочередной сессии синода, после того как в четверг Иероним принял решение продлить работу собора, чтобы успеть рассмотреть вопрос автокефалии ПЦУ.

Епифаний поблагодарил в Facebook Иеронима и синод Элладской церкви за это решение.

Церковь Эллады - автокефальная поместная православная церковь на части территории Греции. Имеет закрепленный в Конституции Греции статус государственной церкви.
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автокефалия пцу элладская церковь
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