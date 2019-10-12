Церковь Эллады признала автокефалию ПЦУ

Архиепископ Иероним ІІ (Фото - EPA)

Синод Элладской православной церкви признал автокефалию Православной церкви Украины, сообщает афинское издание Kathimerini.

Следуя решению синода, состоящего из 80 греческих епископов, архиепископ Греции Иероним ІІ будет теперь упоминать митрополита Киевского и всей Украины Епифания во время служб среди других глав поместных церквей.

Решение было принято сегодня на внеочередной сессии синода, после того как в четверг Иероним принял решение продлить работу собора, чтобы успеть рассмотреть вопрос автокефалии ПЦУ.

Епифаний поблагодарил в Facebook Иеронима и синод Элладской церкви за это решение.

Церковь Эллады - автокефальная поместная православная церковь на части территории Греции. Имеет закрепленный в Конституции Греции статус государственной церкви.