Сколько уже приходов и монастырей у ПЦУ: статистика от Епифания

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спустя 10 месяцев после образования Православной церкви Украины она насчитывает уже около семи тысяч приходов. Такую статистику обнародовал у себя в Facebook митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По данным священнослужителя, по состоянию на октябрь-2019 у церкви – 7000 приходов, 77 монастырей и 47 епархий.

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Епифаний пишет, что из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, восемь викарных и четыре титулярных, а еще три архиерея "находятся на покое".

Справка. 15 декабря 2018 года была основана ПЦУ - она стала одной из 15 автокефальных православных церквей мира. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний: он призвал всех желающих присодиниться. В конце лета Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию.

В сентябре 2019-го под Ровно подрались верующие УПЦ МП и ПЦУ

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