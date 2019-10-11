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Сколько уже приходов и монастырей у ПЦУ: статистика от Епифания

Сколько уже приходов и монастырей у ПЦУ: статистика от Епифания - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.10.2019, 12:06

"Наша церковь - открытая и современная, она объединяет всю Украину с запада на восток и с юга на север", - говорит митрополит ПЦУ Епифаний

Спустя 10 месяцев после образования Православной церкви Украины она насчитывает уже около семи тысяч приходов. Такую статистику обнародовал у себя в Facebook митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

По данным священнослужителя, по состоянию на октябрь-2019 у церкви – 7000 приходов, 77 монастырей и 47 епархий.

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Епифаний пишет, что из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, восемь викарных и четыре титулярных, а еще три архиерея "находятся на покое".

Справка. 15 декабря 2018 года была основана ПЦУ - она стала одной из 15 автокефальных православных церквей мира. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний: он призвал всех желающих присодинитьсяВ конце лета Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию.

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