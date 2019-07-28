"В единстве - наша сила". Зеленский обратился к церквям

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский у себя в Twitter обратился к предстоятелям украинских церквей с призывом к диалогу.

Зеленский поздравил украинцев с 1031-летием крещения Руси. "Это историческое событие стало мощным стимулом к обьединению древнего государства, его укреплению и развитию. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал он.

Ранее в Киеве закончился первый крестный ход Православной церкви Украины ко Дню крещения Руси.

По данным МВД, в нем приняли участие около 15 000 паломников, в числе которых был и пятый президент Петр Порошенко.

Зеленский участия не принимал.