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"В единстве - наша сила". Зеленский обратился к церквям

"В единстве - наша сила". Зеленский обратился к церквям - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.07.2019, 15:45

Президент на крестный ход не пришел, но поздравил украинцев с крещением Руси в Twitter

Президент Владимир Зеленский у себя в Twitter обратился к предстоятелям украинских церквей с призывом к диалогу.

Зеленский поздравил украинцев с 1031-летием крещения Руси. "Это историческое событие стало мощным стимулом к обьединению древнего государства, его укреплению и развитию. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал он.

Ранее в Киеве закончился первый крестный ход Православной церкви Украины ко Дню крещения Руси.

По данным МВД, в нем приняли участие около 15 000 паломников, в числе которых был и пятый президент Петр Порошенко.

Зеленский участия не принимал.

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