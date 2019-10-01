Одесса. В катакомбах священник проводит службы - фоторепортаж

Священник Одесской епархии Православной церкви Украины отец Дмитрий проводит службы в катакомбах на 25-метровой глубине. Об этом сообщает Думская.

Идея освятить его и приспособить к отправлению обрядов появилась у него после экскурсии.

Он известный в городе священник, который помогает людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

"Во времена гонений христиане служили в катакомбах. Если сравнивать с обычным храмом, то атмосфера совсем другая. Тут не ловят мобильные телефоны, никто не заходит, нет суеты - и это прекрасно. Ты дальше от неба, но ближе к Богу", - объяснил священник.

Заходя в подземную часовню, посетители снимают каски, что строго запрещено музейными правилами. Музейщики на нарушение закрывают глаза.

У отца Дмитрия это уже четвертая его служба под землей. Большую часть утвари и Библию он приносит вместе с помощниками. Сам зал оформили сотрудники музея.

"Изучая катакомбы, мы постоянно натыкаемся на религиозные рисунки, надписи довоенного периода - 1920-30-х годов", - отметил председатель Фонда изучения и сохранения наследия Одессы "Память" Максим Баранецкий.

По его словам, все рисунки, на стенах зала переносили с различных точек катакомб, перерисовывали. "Сейчас многие оригиналы уже уничтожены временем или строительством. Таким образом мы пытаемся сохранить и эту сторону истории катакомб", - уточнил Баранецкий.