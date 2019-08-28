Элладская православная церковь признала украинскую автокефалию

Митрополит Епифаний (фото - president.gov.ua)

Священный синод Элладской православной церкви (Греция) признал каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины и предоставил право архиепископу Афинскому решить вопрос признания ПЦУ. Об этом сообщает Сerkvarium.

Синод признал, что Вселенский патриархат каноническое право предоставлять автокефалию. Также члены синода предоставили предстоятелю Элладской церкви "привилегию заниматься вопросом признания Церкви Украины"

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь.

Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний, он получит томос от Вселенского патриархата.

Новоизбранный митрополит киевский призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.

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