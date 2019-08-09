Варфоломей о ПЦУ: Мы дали вам независимость, вмешиваться не будем

Встреча патриарха Варфоломея I с Владимиром Зеленский (Фото: pomisna.info)

Вселенский патриарх Варфоломей 8 августа во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на Фанаре заявил, что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Президент Владимир Зеленский, которого сопровождала большая делегация сотрудников Отмечается, что встреча лицом к лицу вселенского патриарха с президентом Украины продолжалась более часа.

"Как 1031 год наза мы из Константинополя дали вам крещение, так же и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви выполнять свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она - полностью независимая и автокефальная. Отсюда, из Константинополя, с Фанара, она будет иметь только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела", - подчеркнул Варфоломей.

Сообщается, что он попросил Зеленского защищать и поддерживать ПЦУ в ее деятельности для украинского народа.

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