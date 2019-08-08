Бодигарды Зеленского подвинули пропагандистку РФ на Фанаре: видео

Пропагандистку телеканала Россия заблокировали охранники во время официального визита президента Владимира Зеленского во Вселенский патриархат в Стамбуле и встречи с патриархом Варфоломеем I. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что инцидент произошел, когда Зеленский попрощался со вселенским патриархом и направился к своему автомобилю. В этот момент к нему обратилась журналистка телеканала 1+1 с просьбой о комментарии по результатам визита. После короткого комментария, который занял около 15 секунд, президент сел в авто.

Сообщается, что в это время один из бодигардов из приставленных к охране президента Украины турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала Россия, которая с самого начала визита дежурила с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии. Когда президент и патриарх вышли из храма, она попыталась приблизиться, но вокруг президента было плотное кольцо охраны и журналистов.

Отмечается, что охранник удерживал пропагандистку ТК Россия, пока автомобиль президента не выехал из переулка. Он не стал комментировать инцидент и уехал с кортежем.

Как объяснили в пресс-службе Патриархии, причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными соответствии с ситуацией и своей задачи по обеспечению безопасности.

Сегодня, 8 августа, в стамбульском историческом районе Фанар состоялась встреча Зеленского и патриарха Варфоломея I.

Вчера и сегодня Зеленский находится с визитом в Турции, 7 августа он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

24 апреля 2019 года Вселенский патриарх поздравил Зеленского с победой во втором туре выборов президента Украины, выразил уверенность в его "харизме и административных способностях".

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