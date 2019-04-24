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24.04.2019, 13:39

Варфоломей благословил Зеленского на реформы в Украине

Варфоломей благословил Зеленского на реформы в Украине - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Вселенский патриархат выразил уверенность в харизме и административных способностях Владимира Зеленского

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Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов президиента Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

Варфоломей благословил продолжение реформ в Украине и сказал, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

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"Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига.

О всем письме он указал, что попросит у Бога мира для Украины.

"В завершение, мы лично, вместе со всем Вселенским патриархатом, выражаем уверенность в вашей харизме и административных способностях, молимся за то, чтобы ваш президентский срок был успешным и вы смогли наслаждаться годами динамического служения людям и вдохновляющего руководства страной", - пожелал патриарх.

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Теги: Владимир Зеленский, реформы, варфоломей, выборы-2019
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