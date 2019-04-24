Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Украину, когда пост главы государства займет победивший на выборах Владимир Зеленский. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью изданию Известия.
"После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным", - сказал Сердюк.
Он считает пребывание Януковича в России "временной и вынужденной" мерой. Адвокаты бывшего президента будут добиваться снятия всех обвинений и обжалуют уже вынесенный приговор.
Ранее о своем намерении вернуться в Украину уже в мае заявил заместитель главы АП при Януковиче Андрей Портнов.
До этого действующий глава государства Петр Порошенко сказал, что в случае победы его оппонента Зеленского в Украину собираются вернуться люди из команды беглого Януковича.
Янукович одним из первых поздравил Зеленского с победой на выборах. В штабе Зеленского в ответ на это заявили, что поддержка и поздравления бывших чиновников им не нужны.
О намерении вернуться в Украину заявил также олигарх, поддерживающий Зеленского, - Игорь Коломойский. "Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - заявил Коломойский.
24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.