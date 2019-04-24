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24.04.2019, 08:20

Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского

Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского - Фото
Виктор Янукович (фото - EPA)

Адвокат Виктора Януковича заявил, что беглый экс-президент намерен вернуться в Украину, когда Зеленский вступит в должность

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Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в Украину, когда пост главы государства займет победивший на выборах Владимир Зеленский. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в интервью изданию Известия.

"После смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Виктора Януковича перестанет быть политизированным", - сказал Сердюк.

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Он считает пребывание Януковича в России "временной и вынужденной" мерой. Адвокаты бывшего президента будут добиваться снятия всех обвинений и обжалуют уже вынесенный приговор.

Ранее о своем намерении вернуться в Украину уже в мае заявил заместитель главы АП при Януковиче Андрей Портнов.

До этого действующий глава государства Петр Порошенко сказал, что в случае победы его оппонента Зеленского в Украину собираются вернуться люди из команды беглого Януковича.

Янукович одним из первых поздравил Зеленского с победой на выборах. В штабе Зеленского в ответ на это заявили, что поддержка и поздравления бывших чиновников им не нужны.

О намерении вернуться в Украину заявил также олигарх, поддерживающий Зеленского, - Игорь Коломойский. "Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - заявил Коломойский.

24 января Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену.

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Теги: Владимир Зеленский, виктор янукович
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