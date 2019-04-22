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22.04.2019, 12:40

В штабе Зеленского ответили на поздравление Януковича

В штабе Зеленского ответили на поздравление Януковича - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команда Владимира Зеленского заявила, что "обойдется без поздравлений бывших украинских чиновников"

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В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, который по данным обработки 95% бюллетеней выигрывает на выборах президента, заявили, что обойдутся без поздравлений от беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом пишет Зеркало недели.

"На протяжении всей кампании команда Зеленского получала так называемую "поддержку" от российских пропагандистов и бывших украинских чиновников. Мы обойдемся как без этой поддержки, так и без их поздравлений", - сказал спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник утром.

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Заочно осужденный в Украине за госизмену Янукович "низко поклонился мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор" - и поздравил с победой Зеленского.

По мнению Януковича, перед Зеленским стоят "нелегкие задачи": "принести мир", улучшить благосостояние украинцев и другое.

Беглец пожелал новоизбранному "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".

Кроме того, он повторил традиционный набор штампов кремлевской пропаганды о "расколе" в украинском обществе и "братоубийственной войне", которая "уничтожает когда-то процветающий край".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, виктор янукович, Дмитрий Разумков
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